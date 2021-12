Colégio de Salvador promove aulão gratuito para o Enem

O Colégio ISBA abriu inscrições para um aulão gratuito de revisão para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. As aulas interdisciplinares serão realizadas no dia 22 de outubro, das 13h às 18h, no Teatro Isba, no bairro de Ondina, em Salvador.

As inscrições são feitas por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no link: https://aulaoenem.faculdadesocial.edu.br/. As vagas são limitadas.

O aulão irá focar em questões envolvendo as quatro áreas de conhecimento exigidas pelo exame: Ciências Humanas, Ciências Naturais, Matemática e Língua Portuguesa. Os professores também estarão à disposição para esclarecer dúvidas.

Este ano, as provas do Enem acontecem nos dias 4 e 11 de novembro.

