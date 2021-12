Colégio de Feira volta a ter melhor média do Enem na Bahia

O Colégio Helyos, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), continua sendo a escola com melhor nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com média de 684,15 nas provas objetivas aplicadas em 2015, a instituição ficou na 43ª posição no resultado nacional, conforme tabela divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira, 4.

Essa não é a primeira que os estudantes do Helyos são os melhores avaliados na Bahia. Contudo, a média alcançada por eles em 2015 é inferior aos anos anteriores. Em 2014, os alunos receberam nota 693,81, ficando na 31ª posição na lista nacional.

Os estudantes do Helyos também não foram os melhores avaliados na redação no estado. A melhor média ficou para o Colégio Acesso (835,25), também em Feira de Santana, que ficou em segundo lugar no ranking estadual das provas objetivas com 668,85.

Já em Salvador, o melhor desempenho nas questões objetivas é do Anchieta, que aparece em terceiro lugar no ranking estadual com 656,96. Já em relação à redação, o Colégio Anglo Brasileiro foi o melhor avaliado na capital baiana, alcançando média de 789,14.

Nenhuma escola pública municipal ou estadual aparece na relação das 20 melhores notas na Bahia. Entre estas instituições, o melhor colocado é o Colégio da Polícia Militar de Vitória da Conquista, que teve média 581,78 nas questões objetivas. Com esse resultado, a escola ficou em 70º lugar na lista estadual e em 1.712 na nacional.

Em relação às públicas federais, o Colégio Militar de Salvador, administrado pelo Exército, teve um bom desempenho, aparecendo em 4º na lista estadual com média de 642,95 nas provas objetivas.

A média mais baixa no estado é do Colégio Estadual de Carnaíba, em Pindobaçu, com 430,47.

