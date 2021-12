Colégio da Polícia Militar inscreve para processo seletivo

Foram abertas nesta terça-feira, 2, as inscrições para o processo seletivo das unidades do Colégio da Polícia Militar e da creche Nossa Senhora das Graças para o ano letivo de 2018. A seleção será feita por sorteio eletrônico, a partir das 9h do dia 12 de janeiro, no Instituto Anisio Teixeira (IAT), em São Marcos.

Nos colégios de Salvador, 70% das vagas são para filhos de funcionários civis, de policiais militares estaduais e servidores públicos civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, além de professores e demais servidores públicos civis da Secretaria da Educação (SEC). Os outros 30% são destinadas ao público externo.

Já nas cidades de Alagoinhas, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, 50% das vagas são voltadas para os filhos de militares estaduais e servidores públicos civis, e os outros 50% para a sociedade civil.

Os interessados podem realizar as inscrições até as 18h do dia 7 de janeiro, por meio dos sites da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e da Polícia Militar da Bahia.

