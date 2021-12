Coleção de A TARDE traz exercícios para a mente

Assinantes do jornal A TARDE contam com vantagem especial na compra da coleção Turbine seu Cérebro em 15 Semanas, que oferece um livro semanalmente com jogos e exercícios para o estímulo mental.

O assinante pode adquirir o kit com os cinco primeiros volumes da série pelo valor de R$ 42,70. Para isso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo número 71 3533-0850 (Salvador e região metropolitana) ou no 0800 071 8500 (demais localidades), para retirada dos livros na sede de A TARDE, no Caminho das Árvores. Os cinco primeiros livros trazem exercício de compreensão, imaginação, raciocínio, comunicação e memória.



Programa



A coleção de 15 exemplares faz parte do Programa de Treinamento da Editora Ediouro, organizada pela Coquetel. Quem comprar o jornal de forma avulsa aos domingos, no período entre 17/5 e 23/8, precisa recortar um selo-desconto no valor de R$ 15, publicado na capa.



Com o selo, é possível adquirir os fascículos pagando mais R$ 9,90 por cada um e retirando o produto nos Postos Populares A TARDE, localizados nos principais shoppings de Salvador ou no posto-sede do jornal.



Cada livro da coleção Turbine seu Cérebro em 15 Semanas ficará disponível por 30 dias nos postos, mas os selos de desconto serão veiculados apenas nas edições de domingo.



Habilidades



A coleção disponibiliza semanalmente um volume que visa trabalhar uma habilidade específica do cérebro. Além das já citadas, correspondentes aos cinco primeiros livros, serão trabalhados também os aspectos criatividade, concentração, consciência, organização do tempo, abstração, expressão escrita, expressão oral, atenção, agilidade mental e inteligência.

