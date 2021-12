Coelba abre inscrições para curso de eletricista em municípios do interior da Bahia

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito da Escola de Eletricistas da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). É possível se inscrever até 18h de segunda-feira, 19, ou até terminarem as vagas. Alguns estudantes serão selecionados para preenchimento de futuras vagas de emprego na instituição.

As 200 vagas são distribuídas nos municípios de Santo Antônio de Jesus (50), Valença (50), Senhor do Bonfim (25), Juazeiro (25) e Jacobina (50). Para participar é preciso ter concluído o ensino médio, ter no mínimo 18 anos, possuir carteira de habilitação nas categorias B, C ou D.

Todas as aulas ocorrem via internet, pela plataforma 'Meu SENAI'. Os inscritos no turno matutino terão aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Já no turno vespertino, as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, de 13h às 17h.

Composto por cinco etapas, o processo seletivo inclui prova escrita, avaliação psicológica e entrevista para avaliação do perfil técnico. Além da teoria, o curso possui ainda, aulas práticas que devem ocorrer em locais abertos e com uso de máscaras.

Confira mais informações no edital, disponível no site do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

