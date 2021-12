"Cobrimos as despesas com a taxa de inscrição", diz reitor

A Uneb tem plano de acabar com o vestibular?

Fomos a primeira estadual a entrar no Sisu em 2011, com 14% das vagas. Hoje são 33%, e queremos 50% em 2016. A ideia é chegar aos 100% em três anos.

Por que ainda manter o vestibular tradicional?

Primeiro, temos muitos candidatos que não fazem o Sisu, principalmente no interior, e temos que atendê-los, muitos professores sem licenciatura que precisam ter formação superior. Segundo, estamos mudando o modelo de matrícula para ter mais matriculados do Sisu.

Qual é o custo da realização do vestibular da Uneb?

Este ano, o custo do vestibular foi da ordem de R$ 3,5 milhões.

O valor arrecadado nas inscrições consegue pagar os custos?

Sim. Este ano fizemos uma reorganização da estrutura do nosso vestibular, de forma a não colocar recursos da universidade. Mesmo reduzindo o valor da taxa de inscrição, conseguimos cobrir todas as despesas com a arrecadação, que foi de cerca de R$ 3,6 milhões.

adblock ativo