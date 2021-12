Cobertura do Fies já inclui 31% dos alunos

Destinado a estudantes que têm a renda familiar mensal bruta inferior a 20 salários mínimos, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já abrange 31% dos estudantes de ensino superior da rede particular na Bahia, segundo o presidente da Associação Baiana de Mantenedoras do Ensino Superior (Abames), Carlos Joel Pereira.



"Algumas faculdades chegam a ter entre 40% e 50% dos alunos matriculados cadastrados no Fies. O financiamento permite que qualquer pessoa tenha formação superior", explica.

Em Salvador, de acordo com Carlos Joel, 100% das faculdades particulares utilizam o financiamento ou o Programa Universidade para Todos (ProUni), responsável pela concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas de educação superior.



Para a estudante de engenharia química da Universidade Salvador (Unifacs) Rebeca Ferreira, a utilização do financiamento possibilitou o ingresso no ensino superior.



"Passei no vestibular na mesma época que minha irmã passou na faculdade de medicina. O Fies viabilizou que as duas estudassem, já que o curso de medicina é muito caro e não teria como minha família pagar os dois", conta.



Apesar disso, Rebeca Ferreira mostra preocupação com a dívida que irá herdar ao concluir a graduação. "Sair de uma faculdade e ter uma dívida desse tamanho assusta", disse.

Porém, de acordo com o presidente da Abames, "a maioria absoluta destes estudantes ingressa no mercado de trabalho, principalmente os da área de saúde e de engenharia".

Segundo ele, o índice de inadimplência dos alunos que utilizam algum dos dois programas não apresenta indicadores significativos.



Desempenho



No último dia 2, o ministro da Educação, Henrique Paim, ressaltou, no evento com mantenedores de entidades privadas de educação superior, o bom desempenho dos alunos que utilizam o Fies ou o ProUni.



"São estudantes que têm perfil de baixa renda. Temos um bom desempenho desses estudantes. No ProUni, muitas vezes o desempenho supera o de quem não é cotista do programa. No Fies, temos o desafio de melhorar esse desempenho e fazer com que as pessoas tenham um desempenho também nessa direção", disse o ministro em entrevista à Agência Brasil.



Segundo Henrique Paim, cerca de 40% dos estudantes matriculados no ensino superior privado usam um dos programas.

