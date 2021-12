Cinquenta escolas da capital participam da Obmep 2017

A primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep) foi aplicada na manhã desta terça-feira, 6, em todo o território nacional. Foram inscritos 18,2 milhões de estudantes de 53.230 instituições públicas e privadas. Em Salvador, participaram 18.808 alunos de 50 instituições da rede municipal de ensino.

As provas foram aplicadas nas escolas onde os estudantes inscritos estão matriculados. Com a participação de alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, a olimpíada tem como objetivo estimular o estudo da matemática e promover a inclusão social pela difusão do conhecimento da matéria.

A disputa premia os destaques de 2017 com medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas. Além disso, bolsas de estudos em programas de iniciação científica jr. (PIC) serão disponibilizadas para os melhores resultados.

Desempenho

Em 2016, os estudantes soteropolitanos obtiveram destaque e despontaram entre os 10 melhores resultados da competição.

Medalhista de prata na edição de 2016, o estudante Wesley Santos, 11, aluno da Escola Municipal Teodoro Sampaio, no bairro da Santa Cruz, destacou que a prova serve como aprendizado.

“O ensino de matemática da escola é muito bom, por isso, na hora da prova, fiquei bem tranquilo. Espero ganhar a medalha de ouro este ano”, disse.

Para a professora de matemática Betânia Santos, o trabalho diário com os alunos é essencial para o bom desempenho.

“Nós trabalhamos com o aluno visando a todas essas provas que ocorrem no Brasil afora. A olimpíada incentiva a valorização da matemática, então, para aqueles alunos que gostam da área, já é um grande passo para o futuro”, afirmou.

Segundo Betânia, a avaliação requer uma atenção extra do estudante. “As questões são mais elaboradas, então exigem do aluno força de vontade. No momento em que ele recebe o resultado e é selecionado para segunda fase, todos voltam com uma nova visão sobre a matemática”, disse.

Vice-diretora da Escola Municipal Teodoro Sampaio, Ana Cláudia enfatiza que as habilidades exercidas na escola servem para outras provas, como o Programa Salvador Avalia (Prosa) e a Prova Brasil, um dos componentes do Ideb. Ela ainda diz que a ideia é desenvolver o ensino da escola por meio da olimpíada.

“Sabemos a realidade de muitos aqui e a escola tem um papel social importante na vida de muitos. No momento que temos uma olimpíada como essa, todos eles sentem segurança para responder as provas”.

*Estagiários sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo