Cerca de 20% das escolas municipais ainda estão em obra

Cerca de um mês após o começo do ano letivo na rede municipal, 88 escolas ainda não normalizaram o início do calendário por conta de reformas estruturais, que incluem troca de telhado e pintura em paredes.

O número de colégios que passam por obras, atualmente, corresponde a 20% das 427 unidades administradas pela prefeitura.

De acordo com informações da assessoria da Secretaria Municipal da Educação (Smed), as unidades cujos serviços estão em andamento foram orientadas a funcionar em sistema de rodízio - com turmas divididas por turnos - ou prorrogação do início do ano letivo.

Ainda segundo a assessoria da Smed, a conclusão das obras e, consequentemente, o começo das aulas vão variar de acordo com o andamento das intervenções em cada escola.

Atraso

Nas instituições em que o início do ano letivo foi adiado, alunos, pais e professores se mostraram preocupados com possíveis prejuízos ao aprendizado.

Aluna da 4ª série do ensino fundamental da Escola Municipal Cardeal da Silva, no IAPI, Maria Nilza dos Santos, 42, contou que está pensando em pedir transferência para outro colégio para não atrasar os estudos.

"Estudo à noite e tenho interesse em concluir o ensino fundamental o quanto antes para obter um diploma. Não posso perder mais tempo. Temo que as aulas sejam adiadas constantemente e isso prejudique os meus estudos", disse.

Conforme a assessoria da Smed, as aulas na instituição estão previstas para começar na próxima segunda-feira (dia 9), antes mesmo da conclusão das obras, que devem ser entregues no final deste mês.

Por conta das obras, a trabalhadora doméstica Bárbara Araújo sequer conseguiu saber como efetuar a matrícula da filha de 2 anos na Centro Municipal de Educação Infantil José da Silva Tavares, também situada no bairro do IAPI.

"Trabalho o dia inteiro e não tenho com quem deixar a minha filha. Precisava fazer a matrícula dela na creche urgentemente, pois não posso mais levá-la para o trabalho", contou.

Uma professora do ensino fundamental de um colégio da rede municipal, que preferiu não se identificar, afirmou que, caso as aulas se estendam durante o recesso de junho ou dezembro, o corpo docente também será prejudicado.

"A maioria dos professores ensina em mais de uma escola. Será quase impossível coincidir as férias em todas as unidades que trabalhamos", disse.

Sem prejuízos

Em nota, a assessoria da Smed garantiu que o atraso nas reformas não vai prejudicar o andamento do ano letivo. "Os alunos que começarem mais tarde não terão alterações no calendário", informou.

Ainda de acordo com a nota, em alguns casos, as aulas terão que ser iniciadas em conjunto com a etapa de finalização das intervenções "por conta do prazo reduzido disponibilizado para a realização de obras nas escolas", informou a Smed.

Todas as estratégias desenvolvidas para a realização dos serviços, segundo o órgão, foram discutidas com a Diretoria Pedagógica, Coordenação de Reformas, Diretoria de Infraestrutura e empreiteiras.

