Centro de pesquisas ajuda a formar alunos da graduação

O protótipo de uma máquina automatizada para desfibramento de folhas de sisal, com sistema de separação de mucilagem, suco e bucha, é desenvolvido pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (Ceped), que completou em julho deste ano 45 anos de existência.

Além deste, muitos outros projetos são desenvolvidos no centro, nas áreas de química, engenharia química, farmácia, arquitetura e engenharia civil.

Desde janeiro de 2014, o centro de pesquisas foi incorporado à estrutura administrativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti) e, com isso, passou a ser uma extensão do Parque Tecnológico da Bahia. Para isso, está em fase de reestruturação de infraestrutura física, com atualização de equipamentos e de atribuições.

"Atualmente, o Ceped e as empresas incubadas têm em seus quadros cerca de 120 profissionais, de fundamental a superior. A reestruturação, que deve terminar no final deste ano, vai ampliar esse quadro", prevê o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Manoel Mendonça.

Entre as instituições de ensino superior da Bahia, Uneb, Ufba, Unifacs, FTC, entre outras, estão presentes no centro de pesquisas.

O estudante de química da Universidade Federal da Bahia Diego dos Santos Gonçalves diz que o centro é importante para desenvolver as habilidades do profissional que está para entrar no mercado de trabalho e de capacitá-los para concorrer em um universo competitivo promovido, principalmente, pela tecnologia.

"No Ceped temos o acompanhamento de um importante corpo técnico qualificado, assim como equipamentos que contribuem ainda mais para o aprendizado e desenvolvimento de novos projetos", diz Gonçalves.

Para os estudantes, o centro pode, ainda, ser uma boa oportunidade para ingressar pela porta da frente em uma grande empresa, já que os projetos desenvolvidos são em parceria com os setores público e privado.

De acordo com o secretário Manoel Mendonça, uma das linhas de atuação do Ceped é a ambientação de projetos de inovação tecnológica.

"Nosso objetivo é desenvolver e apoiar a base científica estadual e a criação de um ambiente de geração de inovações, de estímulo ao empreendedorismo e à transferência de conhecimento e tecnologia, integrando universidades, empresas e governo", afirma Mendonça.

No centro, são realizadas, sistematicamente, a coleta e análises físicas, químicas e microbiológicas para monitorar a qualidade dos recursos naturais da Bahia, especialmente as bacias hidrográficas e praias.

Biorrefinaria

Outro grande projeto previsto é a instalação de um protótipo de uma unidade integrada de conversão da biomassa, ou seus resíduos, em biocombustíveis, energia e químicos de alto valor agregado, que visa realizar pesquisas sobre os processos e produtos resultantes do processamento da biomassa na Biorrefinaria.

Para o professor de química do Ifba André Mauro de Andrade, os projetos são de muita relevância para o crescimento econômico e social do estado.

"Precisamos de incentivos tecnológicos, de produzir mais aqui mesmo. O Ceped é fundamental para isso e precisa de mais incentivos e estímulos, especialmente na parceria com as faculdades", observa o professor.

Conforme o secretário Manoel Mendonça, são realizados, no Ceped, serviços para diversos clientes, em especial para empresas de piso e revestimento cerâmico e pré-moldados de concreto.

"Temos uma cartela de clientes que contratam os principais serviços do Ceped, que atende a demandas dos setores público e privado. Os serviços são de qualidade, com laboratórios credenciados, regulamentadas pelas legislações vigentes".

adblock ativo