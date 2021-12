Carência de recursos reduz oportunidades no Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é um dos que mais sofrem com o corte de R$ 9,423 bilhões do Ministério da Educação (MEC).

Neste ano será ofertado mais de um milhão de vagas, sendo que em 2014 foram mais de 2,5 milhões. Essa brusca reduzida nas oportunidades frustra estudantes e também as instituições de ensino no país.

A Faculdade FTC, por exemplo, participou de três editais (2014.1, 2014.2 e 2015.1.). No total, foram 2.750 vagas aprovadas.

Entretanto, a projeção da instituição não foi alcançada e gerou a necessidade de honrar, com recursos próprios, as despesas. "Permanecemos com interesse na oferta de cursos técnicos viabilizada pelo programa, pois entendemos a importância da educação profissional frente ao crescimento necessário ao país", observa a coordenadora do Pronatec na FTC, Maisete Jane Oliveira.

Alternativas

Segundo ela, a instituição precisou criar novas possibilidades de ofertas de cursos técnicos por meio de autorizações de funcionamento pelo Conselho Estadual de Educação, a fim de possibilitar o ingresso de alunos aos cursos técnicos particulares.

Na FTC, são ofertados cursos nas áreas de infraestrutura (técnico em edificações), segurança (técnico em segurança do trabalho), saúde e ambiente (técnico em enfermagem), controle e processos industriais (técnico em eletroeletrônica), informação e comunicação (técnico em informática) e produção industrial (técnico em biocombustíveis).

Para o estudante de eletroeletrônica do Senai Joaquim dos Santos, 26, a diminuição de vagas vai impactar negativamente no ingresso de cursos técnicos e, consequentemente, em um atraso na evolução do país.

"A demanda para área técnica cresceu muito e o corte vai dificultar o acesso dos estudantes, que precisam da qualificação para atuar no mercado. Espero que seja apenas um corte pelo momento da economia brasileira", diz Santos.

Retrocesso

Já para o estudante do terceiro ano do Colégio São Paulo Rodrigo Alves, 17, a redução de vagas no Pronatec, assim como em programas como o Ciência sem Fronteiras, é um retrocesso no ensino.

"Estávamos começando a formar pessoas mais capazes, mais preparadas, agora tudo parece que volta a ser como antes, sem oportunidades, com as melhores vagas ainda voltadas para a elite", observa.

