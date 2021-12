Candidatos usam hashtag #AprendiNoEnem para brincar após prova

Se no início da tarde, os memes do #ShowDosAtrasados invadiu as redes sociais, após a aplicação do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos usaram o espaço para avaliar a prova.

Uma das hashtag usada por eles foi #AprendiNoEnem.

Confira os comentários:

Gente prova de quimica tava em grego e de fisica em arabe #Enem — My (@paynehprincess) 5 de novembro de 2016



tinha questões que eu só colocava a mão na cabeça e pensava: misericórdia o que é isso???? #enem — joão victor félix (@itjoaovictor) 5 de novembro de 2016



#Enem incorporei o chico xavier em química e física — j (@julihu3) 5 de novembro de 2016



minha prova de ciências da natureza foi uma prévia da desgraça q vai ser exatas amanhã #enem — froid (@ymcmbad) 5 de novembro de 2016



eu tava chutando tanto que achei que o Yudi ia sair de baixo da carteira e fala : puxa,ñ foi dessa vez que vc conseguiu! #Enem — Alasca ❄ (@Nathydiaas_) 5 de novembro de 2016



Teve uma hora que eu começava a ler a questão e no meio dela eu tava pensando em coisas bem aleatórias #Enem — Thalia M. (@ThaliaMaciel6) 5 de novembro de 2016



GENTE QUE DIA SAI A RECUPERAÇÃO PARA O #ENEM????? — joão victor félix (@itjoaovictor) 5 de novembro de 2016



Pra fazer faculdade eu tenho que saber em que posição no globo terrestre foi elaborado o símbolo da ONU...#enem — manopreto (@douglaasblack) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoEnem que o gráfico da minha vontade de viver tb pode representar carros em desaceleração pic.twitter.com/M1evcWKO4D — Ana. (@feat_ana) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoENEM que as caquinhas dos meus cachorros pode fazer eu economizar na conta de luz 😂 — Barros 👸🏻 (@dannibarros8) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoENEM que eu não sabia diferenciar as matérias, pra mim era tudo sociologia e química. — FODA-SE ❇ (@oElianSantos) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoENEM Que o café do Brasil é vendido na França — falsiane (@naosejatrouxa) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoEnem que na parte de Física e Química só me restou B de Beyoncé e D de Deus #AprendiNoENEM — Dangerous (@writesober) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoENEM que a angústia é fala entupida — Marta Queiroz (@MartaQueiroz320) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoENEM Que sentaram com o satanás pra fazer aquela prova de química — Paulo Fernando (@ferwalk7) 5 de novembro de 2016



Medicina Medicin Medici Medic Medi Med Med Me Moço cê vai querer querer cobertura dupla no seu sorvete?#AprendiNoENEM — laris (@JBLIKESOBER) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoEnem que se alguém me jogar spray de pimenta, mesmo eu jogando água não vai funcionar — Andrey Michael (@AndreyF292) 5 de novembro de 2016



#AprendiNoEnem que meu pensamento é filosófico pois só penso em morrer - dormir. E dormir. — O tal do Br (@travassosbr) 5 de novembro de 2016



