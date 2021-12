Candidatos podem consultar notas de corte do Sisu

Os candidatos a uma vaga no ensino superior público podem consultar desde a madrugada desta terça-feira, 20, as notas de corte dos cursos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As notas estão disponíveis na página do sistema. Para acessá-las basta clicar em "pesquisar vagas" e depois no curso desejado.



Os candidatos que já fizeram a inscrição têm acesso, no boletim pessoal, à classificação parcial na opção de curso escolhido. A classificação parcial é calculada a partir das notas dos candidatos inscritos na mesma opção. Tanto a nota de corte quanto a classificação parcial devem servir como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada.



A nota de corte é calculada uma vez por dia com base nas notas dos candidatos inscritos até o momento. A próxima divulgação será nesta quarta-feira, 21, a partir das 2h. A nota é a menor entre os potencialmente selecionados para cada curso de acordo com o número de vagas disponíveis.



Os candidatos que desejarem poderão mudar de opção até o fim do prazo de inscrição, na quinta-feira, 22.



O Sisu seleciona candidatos para o ensino superior público com base na nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, são ofertadas 205.514 vagas no ensino superior público, em 5.631 cursos de 128 instituições. Para participar, é preciso ter feito o Enem 2014 e não ter tirado nota 0 na redação.

