Candidatos já podem consultar vagas do Sisu

Os estudantes já podem consultar no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) as vagas que serão ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior da primeira edição de 2015 do programa. As inscrições poderão ser feitas na próxima semana, de 19 a 22, no mesmo endereço.

Neste semestre, serão oferecidas 205.514 vagas no ensino superior público, o que representa aumento de 20% em relação ao primeiro semestre do ano passado. As vagas serão disponibilizadas em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior.

No ano passado, eram 115 instituições participantes. Do total de 63 universidades federais, 59 participam do Sisu, além de todos os 38 institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia e os dois centros federais de Educação Tecnológica (Cefet).

Para se inscrever, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2014 e não ter tirado 0 na prova de redação. O resultado do Enem será divulgado nesta terça-feira, 13, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mais de 6,2 milhões de estudantes fizeram o exame no ano passado.

