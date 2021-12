Candidatos do Sisu já podem aderir à lista de espera

Os candidatos a uma vaga no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que não foram selecionados podem, a partir desta segunda-feira,15, aderir à lista de espera. O prazo para termina no dia 26. A convocação, pelas instituições, dos candidatos da lista de espera está prevista para 2 de julho.

Podem participar da lista os candidatos não selecionados em nenhuma de suas opções na chamada regular e os candidatos selecionados em sua segunda opção, independentemente de terem efetuado a matrícula.

A participação na lista de espera somente poderá ser feita na primeira opção de vaga do candidato. Para aderir à lista, basta acessar o boletim pessoal no site do sistema.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção é feita duas vezes por ano.

Esta edição oferece 55.576 vagas em 72 instituições públicas. Em 2014, cerca de 6,2 milhões de candidatos fizeram o Enem em todo o país.

Segundo Ministério da Educação, o sistema registrou 1.192.622 inscritos. Como cada estudante pôde fazer até duas opções de curso pelo sistema online, foram registradas 2.302.722

