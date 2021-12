Candidatos começam as provas no 1º dia do Enem

Após polêmica por conta do adiamento da prova para alguns alunos, a maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou neste sábado, 5, para 8,14 milhões de candidatos em todo o Brasil.

Em Salvador, os portões foram fechados às 12 horas (horário da capital baiana). Não houve registro de atrasados no Colégio Central, um dos principais de Salvador. Contudo, a estudante Elane Santos Alves, 20, que saiu cedo de Massaranduba para fazer o exame pela terceira vez, viu o sonho de conseguir uma vaga no curso de Psicologia adiado ao esquecer a Carteira de Identidade.

A jovem chegou cedo no local de prova, mas só percebeu o esquecimento ao entrar para a sala onde faria a prova. Elane ainda ligou para um amigo levar o documento, mas quando ela saiu para pegar o RG, viu os portões sendo fechados atrás dela.

Tranquilidade

Quem fez prova no Centro de Salvador não enfrentou transtornos. O ministro da Educação Mendonça Filho chegou a cogitar que estudantes que participam das ocupações em instituições de ensino contra a PEC que congela os gastos públicos fizessem manifestações nas imediações das escolas.

Contudo, não houve movimentação de protestos na região. Dois policiais militares faziam a segurança na frente do Central, mas foram embora antes mesmo do fechamento das portas.

A estudante Juliana Souza, 18, que fez prova neste sábado, disse que concorda com o adiamento parcial do Enem. "Acho injusto. As outras pessoas vão ter mais tempo de estudar. Mas de qualquer forma estou confiante, porque tinha me preparado para essa data", disse a jovem que tenta uma vaga no curso de Educação Física.

Neste sábado, o MEC ampliou o número de escolas que tiveram as provas suspensas para 404 instituições, sendo quatro na Bahia. Os candidatos que fariam provas nesses locais vão responder as questões do Enem nos dias 3 e 4 de dezembro.

adblock ativo