Candidatos chegam cedo para fazer o 1º dia de prova do Enem

Para não perder o horário, alguns estudantes que irão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste sábado, 24, chegaram cedo nas unidades onde farão as avaliações em Salvador.

Um exemplo é no Colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade, como registrado por A TARDE. Lá, oito candidatos chegaram por volta das 9h, três horas antes da abertura dos portões, que foram abertos às 11h (horário de Salvador) e fechados ao meio dia.

O mesmo aconteceu no Colégio Estadual da Bahia (Central), que fica na avenida Joana Angélica (Centro da cidade). No local, muitos estudantes se posicionaram na frente da escola e já começaram a entrar para o início do exame.

Um deles candidatos é Luís Felipe, que fará o Enem para concorrer a uma vaga no curso de engenharia ambiental. "Saí mais cedo para evitar transtornos e engarrafamento", afirmou ele, dizendo que procurou relaxar nesta sexta, 23, para poder fazer uma "boa prova hoje".

Já a candidata Luzimete Silva, 51 anos, que quer conquistar uma vaga para jornalismo, também fez questão de chegar cedo. E o motivo, assim como Luís Felipe, era não correr o risco de se atrasar. "Agora que estou aqui e tranquila para fazer o exame", disse.

"Eu cheguei a cursar serviço social por quatro meses na Fundação Visconde de Cairu, mas tive que sair por conta dos problemas com o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) no início do ano. Mas vou fazer o Enem para mudar de curso. Agora, quero cursar jornalismo", contou ela.

Luzimete, 51 anos, foi uma das primeiras a chegar no local (Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

No Itaigara, candidatos também se aglomeram no Colégio Batista. Uma longa fila já pôde ser vista no entorno da unidade de ensino. Situação semelhante foi registrado no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na avenida San Martins. Dezenas de candidatos marcaram presença na frente do local.

Por não aderir ao horário de verão, na Bahia as provas serão iniciadas às 12h30, mas a entrada nos locais de prova só será permitida até as 12h. Às 11h, os portões foram abertos.

Dois dias de provas

Neste sábado e domingo, 25, mais de 580 mil pessoas devem participar do Enem na Bahia, em 1.441 locais de provas. E, depois de meses de preparação, é bom tomar algumas medidas que podem ajudar a tirar aquela nota e seguir rumo a tão sonhada universidade.

Neste sábado, as provas aplicadas são de ciências humanas e ciências da natureza. Os candidatos terão 4,5 horas para responder 90 questões (45 para cada uma das áreas de conhecimento).

No domingo, ocorre a prova discursiva junto com linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O tempo de duração total será de 5,5 horas. Na redação, o candidato deverá fazer um texto dissertativo-argumentativo de no máximo 30 linhas sobre o tema exposto.

Também no segundo dia, o participante deverá responder a cinco questões de língua estrangeira (escolhida na hora da inscrição).

