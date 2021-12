Candidatos chegam atrasados e não entram para fazer o Enem

Ao contrário de seus concorrentes que chegaram com antecedência aos locais de prova, muitos estudantes se atrasaram e acabaram perdendo o primeiro dia do Enem, neste sábado, 24. Os portões foram abertos às 11h e fechados às 12h (horário de Salvador).

Um exemplo disso é o padeiro Devidson Pereira. O ônibus onde ele viajava, segundo ele, acabou batendo no bairro da Liberdade, fazendo com que o candidato não chagasse a tempo no Colégio Estadual da Bahia (Central), no Centro da cidade, onde faria o exame. A Transalvador, no entanto, não tem o registro da ocorrência.

Além dele, a estudante Elisa Calmunges, 19 anos, que estava no mesmo coletivo, também acabou não fazendo a prova, pois quando chegou o portão do Central já estava fechado. Ela chorou bastante e acabou indo embora inconformada.

Já no Colégio Estadual Duque de Caxias, a situação foi diferente. Todos os estudantes conseguiram chegar antes do horário determinado para o fechamento dos portões.

Às 12h30, os que conseguiram adentrar o local, começaram a fazer a prova de hoje, que contém 90 questões e está divida em ciências da tecnologia e ciências humanas.

Entre as candidatas que garantiu presença na prova está Luzimete Silva, 51 anos, que quer conquistar uma vaga para jornalismo. Ela chegou cedo para não correr o risco de se atrasar. "Agora que estou aqui e tranquila para fazer o exame", disse.

"Eu cheguei a cursar serviço social por quatro meses na Fundação Visconde de Cairu, mas tive que sair por conta dos problemas com o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) no início do ano. Mas vou fazer o Enem para mudar de curso. Agora, quero cursar jornalismo", contou ela.

No domingo, os candidatos enfrentam a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, também com 90 questões. Será também dia para fazer a redação.

