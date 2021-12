Candidatos ausentes no Enem podem perder isenção

Quase 32% dos cerca de 430 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, na Bahia, faltaram ao primeiro dia de prova, realizada no último domingo. Este percentual equivale a mais de 158 mil candidatos.

Do total de ausentes, quem possuía o direito à isenção da taxa do exame terá de justificar a abstenção ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Caso contrário, o candidato perderá o direito e terá de pagar a inscrição nas próximas edições da prova.

O Inep ainda não publicou o prazo para realizar a justificativa. No entanto, segundo a assessoria do órgão, os candidatos ausentes, inscritos por isenção de taxa, devem apresentar documentos legais que comprovem a abstenção. Poderá ser utilizado atestado ou laudo médico datado com dia da realização do exame.

No ano passado, a taxa de abstenção nacional foi de 30%, o que gerou prejuízo de cerca de R$ 226 milhões aos cofres públicos.

Na contramão dos que faltaram, o participante que precisar comprovar presença na prova, basta solicitá-lo ao coordenador do local de prova. O responsável pelo espaço durante a aplicação do Enem deverá assinar o atestado.

Documentação

Alguns estudantes que realizaram, no último domingo, a primeira etapa do exame foram impedidos de fazer a prova por estarem fora dos critérios previstos no edital da avaliação.

Mesmo com a apresentação da cópia de documentos autenticados, os fiscais do exame não permitem o acesso de candidatos sem o papel original. O edital do Enem 2017 esclarece que, em substituição à carteira de identidade, o candidato pode optar pela carteira de trabalho – emitida após 27 de janeiro de 1997; certificado de reservista; passaporte ou pela carteira nacional de habilitação (CNH).

Durante a cobertura do primeiro dia do Enem, A TARDE noticiou a história de uma candidata que esqueceu o documento de identidade em casa e não teve acesso à prova.

A matéria também mostrou o caso de outra estudante, Manuela Andrade, 15, que esqueceu o documento original, mas levou, sem êxito, uma cópia autenticada do registro. Ela foi salva pela mãe, que buscou a identidade da garota antes do fechamento dos portões.

Equipamentos

Outra situação recorrente no primeiro dia do Enem aconteceu com uma candidata portadora de diabetes tipo 1 no município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador (RMS).

Usuária da bomba de insulina – sistema tecnológico de infusão do hormônio conectado ao corpo –, ela foi impedida de fazer a prova. O edital do exame condiciona a eliminação automática dos candidatos que utilizem aparelhos tecnológicos.

Sobre casos em que, por motivos de saúde, os candidatos necessitam utilizar equipamentos eletrônicos, o Inep esclarece que a informação deve ser marcada no ato da inscrição, na opção atendimento específico.

Esse tipo de suporte é destinado a mulheres gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e/ou pessoa com outra condição específica.

Quem não selecionou a opção, mas precisa do atendimento específico para a segunda etapa da prova do Enem, pode solicitá-lo por meio do telefone da ouvidoria do Inep: (61) 2022-3000

O pedido será analisado pela equipe técnica do Inep. O instituto enfatiza que as solicitações devem ser realizadas com antecedência.

O Inep divulgou que, até a véspera da prova, apenas 19% dos candidatos acessaram o cartão de confirmação de inscrição.

Como todos os anos, os atrasados do Enem ganham destaque pelo desespero e arrependimento de ter que esperar a próxima edição para fazer a prova. A orientação, nesses casos, é conhecer o melhor caminho para chegar ao colégio e sair mais cedo de casa.

É preciso ficar atento ao horário de verão. Por isso, é recomendável chegar uma hora antes da abertura dos portões, às 10h. Os portões fecham ao meio-dia e as provas começam meia hora após o fechamento.

*sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

