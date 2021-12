O estudante Fernando Faria, de 20 anos, culpou o congestionamento pelo seu atraso ao local de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 12. O candidato, que pretende cursar contabilidade, perdeu a oportunidade de realizar seu sonho por causa de 5 minutos de atraso.

Fernando saiu por volta de 10h30 de sua casa, no bairro do Costa Azul, e enfrentou um congestionamento no Campo Grande. O rapaz desceu do ônibus e concluiu o percurso a pé, mas mesmo assim não conseguiu chegar à Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Canela.

Dez minutos após a chegada de Fernando, outra candidata também encontrou os portões fechados. Uma mulher aparentando 30 anos chegou ao campus de bicicleta. Quando percebeu que não poderia mais entrar, ela começou a bater no vidro e a pedir, desesperadamente, que a deixassem realizar o exame.

Apesar dos dois atrasados do Enem, a movimentação de pessoas na faculdade foi tranquila, até a saída da equipe de reportagem do Portal A TARDE, por volta de 12h30.

Candidato que perdeu horário do Enem culpa congestionamento por atraso | Foto: Divulgação/ATarde

