Canais do YouTube auxiliam a preparação para as provas do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está chegando e o sonho de entrar em uma universidade pública também. Pensando em você, nós separamos uma lista com alguns canais do Youtube que vão facilitar a vida na hora de dar aquela revisada para fazer a prova, que acontece neste domingo, 4, e no dia 11 de novembro.

Pensamos em todos os tipos de dificuldade, desde a matemática até a redação, vamos listar alguns canais que vão te auxiliar nesta reta final. Mas, se você não estudou e quer aquele aulão, não se preocupe! E aí, preparado? Vamos lá!

1) Débora Aladim

Vamos começar falando sobre redação, que é dificuldade de muitos, e quem não sonha em tirar 1000? Débora Aladim vai te ajudar para que você chegue em uma pontuação desejada.

Com mais de um milhão e meio de inscritos, ela traz dicas de estudo para o Enem, incluindo sugestões para a prova de redação e resumos de História.

2) Geekie Games

Pode não ser tão conhecida como as demais, mas ela merece destaque também. Essa plataforma é credenciada pelo MEC e direcionada para quem quer se preparar.

Atualmente, ela fala sobre todos as matérias e, além do YouTube, tem um site com vídeos disponibilizados, contendo exercícios com várias etapas. Vale muito a pena dar uma conferida!

3) Me salva

Este canal vai além de conteúdos para estudar para o Enem. Quem escolher estudar pelo Me Salva, deverá procurar as videoaulas para o Ensino Médio.

Apesar de ter começado com aulas de cálculo, atualmente o canal oferece resoluções de exercícios, simulados e vídeos com curiosidades, além de aulas de História, Física, Biologia e Português.

4) Descomplica

O canal do Descomplica, cursinho de aulas online, é gratuito e realiza também transmissões ao vivo. Além dos vários vídeos separados por matéria, também há os que tratam de temas de Atualidades, essencial para quem vai prestar o Enem.

5) Ferretto Matemática

Outro vilão do aluno na hora de fazer a prova é a matemática, mas o professor Ferretto promete facilitar a vida de quem tem dificuldades.

Quem for ao canal, vai encontrar mais de 450 videoaulas que abordam desde a matemática básica até cálculos mais complexos.

6) Carecas de Saber

São mais de 800 videoaulas gratuitas de diversas matérias, entre elas Português, Literatura, Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia e Atualidades. Todos os dias, são colocadas novas aulas no canal.

Os videos são gravados com a tecnologia lightboard, o que possibilita que o aluno veja tudo que é escrito pelo professor.

