Bolsonaro nomeia último colocado da lista tríplice para reitor da UFRB

Terceira e última opção da lista tríplice enviada ao Ministério da Educação (MEC), o professor Fabio Josué Santos foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). A informação foi confirmada em decreto publicado nesta quinta-feira, 1º, no Diário Oficial da União.

Fábio Santos vai suceder o reitor Silvio Luiz Soglia, que deixou o cargo no último dia 15 de julho. Vice do ex-reitor, a professora Georgina Gonçalves foi a mais votada durante a consulta à comunidade estudantil e na eleição do conselho universitário. A docente Tatiana Velloso ficou em segundo lugar.

Procedimento padrão em todas as universidades federais, o objetivo das duas consultas para reitor é escolher os nomes que serão indicados ao Ministério da Educação (MEC) como preferência para os cargos de reitor e vice-reitor. Porém, a partir dessa escolha, a lei diz que o presidente pode nomear qualquer um dos três nomes apresentados, sem nenhum tipo de justificativa.

A UFRB estava sem reitor até a quarta-feira, 31, quando, após assumir o lugar de Sílvio, Georgina deixou o cargo de reitora interina. O novo reitor deve atuar durante o período de 2019 e 2023.

A universidade tem campus em Cruz das Almas, Cachoeira, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Santo Amaro.

Segundo divulgado em seu lattes, Fabio é formado em Pedagogia e possui mestrado e doutorado em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Ele também faz parte da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRB, além de ser diretor do Centro de Formação de Professores (CFP) do campus Amargosa e membro do Conselho Superior (Consuni).

