Bloqueio de recursos federais ameaça serviços prestados pela Ufba

Emilene Silva de Freitas, 40 anos, mora em Águas Claras, mas há quase dez anos só faz exames clínicos no Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular (Labimuno), no Vale do Canela, há cerca de 20 quilômetros da casa dela. A unidade é um dos mais de vinte serviços oferecidos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) à população e o funcionamento pode ser prejudicado pelo bloqueio de R$ 55,9 milhões da verba da instituição anunciado pelo Ministério da Educação.

Embora a Justiça Federal da Bahia tenha determinado a suspensão do contingenciamento de recursos das universidades federais de todo o País, na noite da última sexta-feira, a Advocacia Geral da União (AGU) deve ingressar com recurso ainda hoje.

A decisão questiona ausência de estudo técnico e dá 24 horas para suspensão do bloqueio, com multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. No final de maio, a AGU argumentou ao Supremo Tribunal Federal que o bloqueio não compromete o funcionamento das instituições.

Mesmo alheia aos detalhes dessa disputa judicial, Emilene teme perder os serviços do Labimuno, que integra o Instituto de Ciências da Saúde da Ufba: "Nos outros lugares, o atendimento pelo SUS é difícil, tem de chegar muito cedo". A unidade oferece 170 tipos de exames, incluindo testagens relacionadas ao diagnóstico de síndromes e doenças raras.

Exames

O Labimuno distribui cerca de 200 senhas diariamente para pacientes da capital e de cidades pactuadas com a gestão SUS Salvador, e realiza uma média de 80 exames/dia no núcleo de atendimento mantido na Mansão do Caminho. Para ser atendido, basta a requisição médica, um documento com foto, comprovante de residência e o cartão do SUS. O mesmo vale para o Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia (Lactfar), onde diariamente são atendidas entre 130 e 150 pessoas.

A área de saúde humana é a que conta com maior volume de serviços oferecidos pela Ufba, com hospital, maternidade, serviços de psicologia, fonoaudiologia e odontologia, além de atendimento multidiscipinar a dependentes químicos. Na maioria dos casos, os serviços são oferecidos via SUS, mas em alguns espaços, os usuários pagam pequenas taxas para a realização de procedimentos.

O Labimuno e o Lactfar somam mais de 1,3 milhão de exames para usuários do SUS em 2018. No mesmo período, 460 mil consultas médicas, em diferentes especialidades, foram computadas no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) e na Maternidade Climério de Oliveira. Na Faculdade de Odontologia, o ano terminou com quase 40 mil atendimentos realizados a preços populares.

De acordo com dados da Ufba, 81% dos R$ 55,9 milhões que podem ser bloqueados pelo MEC correspondem a verbas direcionadas à manutenção predial, pagamento de contas como água e energia, e além das empresas de vigilância, portaria e limpeza.

Coordenador do Labimuno e dos serviços de saúde da Ufba, o professor de imunologia Roberto Meyer ressalta que as unidades que integram a instituição precisam do suporte garantido por essas verbas. Meyer conta que esses recursos vêm sendo reduzidos gradualmente nos últimos anos e a Ufba já iniciou uma política de racionamento de energia elétrica.

"Um laboratório desse (Labimuno) tem um consumo muito grande. Há uma grande quantidade de equipamentos que demandam carga elétrica expressiva e que não podem ficar em salas sem controle de temperatura, o que exige o funcionamento contínuo do ar-condicionado", detalha.

Resistência

Embora considere que todas as unidades de gestão direta da Ufba enfrentam o mesmo grau de risco diante do contingenciamento, Meyer cogita que o Hospital Veterinário pode ser um dos primeiros atingidos, por ter o orçamento muito dependente do MEC. O hospital oferece consultas, exames e cirurgias a preços populares, com distribuição de senhas a partir de 5h.

Coordenadora do Lactfar, a farmacêutica Márcia Teixeira reconhece que o laboratório será impactado, caso os serviços de vigilância e limpeza sejam comprometidos, mas que a postura da equipe é resistir até o último momento, mesmo que seja necessário redistribuir atividades. Gestora administrativa do Hupes e da Maternidade Climério de Oliveira, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) garante, em nota, que "até o momento, o contingenciamento anunciado pelo governo federal não impacta os serviços prestados pelos hospitais universitários federais geridos pela Ebserh".

