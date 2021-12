Baianos são finalistas de prêmio nacional

Dois baianos integram o time de finalistas dos Prêmios Santander Universidades 2015: o estudante do curso de biotecnologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Hugo Novais, 23, e a professora da Universidade Salvador (Unifacs), em Feira de Santana, Maria da Conceição Nogueira.

A cerimônia para conhecer os vencedores será realizada no dia 19 de novembro, no Grand Hotel Hyatt, em São Paulo. São 55 finalistas que concorrem em quatro categorias. Cada ganhador receberá o valor de R$ 100 mil.

O estudante concorre na categoria Ciência e Inovação com o projeto MoscAtrativo e a docente na categoria Universidade Solidária, com o projeto Coleta Seletiva Solidária: Inclusão Produtiva de Catadores.

Além do dinheiro, nos prêmios de empreendedorismo, os vencedores vão ganhar uma bolsa de estudos e mentoria da Endeavor, empresa que identifica e viabiliza a continuidade sustentada de negócios.

Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo também têm projetos finalistas.

MoscAtrativo

Foi revisando a literatura sobre fruticultura que o estudante Hugo Novais - junto com o sócio Jânio Rodrigo, também estudante de biotecnologia da Ufba - identificou o problema causado pela mosca-das-frutas e resolveu criar um produto que se destaca por ser economicamente viável.

A praga, muito comum nos estados de Roraima, Pará e Amapá, no Vale do São Francisco e na região Sul, causa perdas de até 30% aos exportadores de frutas no país. Um prejuízo aos produtores e consumidores, que recebem o produto com preço mais alto.

O MoscAtrativo é o resultado do composto de oito elementos químicos armazenados em uma armadilha mcphail. Todos foram testados separadamente para verificar a eficácia e cada um deles tem uma função específica.

Uma delas é um conservante que evita o apodrecimento das moscas capturadas para não alterar o aroma. "Nós realizamos vários testes até chegar ao cheiro e à coloração certa para atrair as moscas", conta Hugo.

Na prática, a armadilha é posicionada suspensa sobre o pomar a cada um hectare. "A ressalva é que a distância entre uma armadilha e outra é variável, porque depende do cultivo do fruto que está sendo protegido", ressalta.

Quando surgiu a oportunidade do prêmio, a professora de administração, contábeis e logística da Unifacs Maria da Conceição Nogueira não pensou duas vezes em inscrever o projeto Coleta Seletiva Solidária: Inclusão Produtiva de Catadores, que já vinha sendo desenvolvido no curso de extensão da faculdade.

O projeto parte de uma ideia simples, que agrega aumento de renda dos 29 trabalhadores que atuam na Cooperativa Badameiros, única regulamentada. A empresa atua há 10 anos na cidade de Feira de Santana e trabalha com a conscientização comunitária sobre a importância da coleta seletiva.

A metodologia visa à implantação de "pontos de entrega voluntária", inicialmente colocados em dois bairros e compra de triciclos para otimizar o tempo dos cooperados. "É uma ideia simples, que melhora o trabalho deles", diz Maria.

