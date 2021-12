Baiano ganha o ouro em Olimpíada de Matemática

Aos 13 anos, o jovem Joseph Inácio Vieira Gomes ocupou o 82º lugar dos 100 estudantes que tiveram as maiores notas da prova de segunda fase do nível 3 na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), edição 2014. A posição concedeu-lhe uma medalha de ouro e uma bolsa de estudos para aprimorar seus conhecimentos.

Além de Joseph (8º ano), Vinícius Bezerra Cavalcante de Souza e Nícolas Meira Sinott Lopes (ambos do 1º ano) também participaram da cerimônia de premiação e ganharam medalha de ouro.

O evento aconteceu anteontem no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Os três são estudantes do Colégio Militar de Salvador.

Com um jeito tímido e com uma serenidade própria de quem tem paciência para solucionar cálculos matemáticos complexos, Joseph Inácio desde muito cedo mostrou ser um garoto prodígio.

Aos 4 anos já lia e identificava as cores. No 5º ano ganhou bolsa integral na escola particular em que estudava por tirar sempre boas notas. Além disso, foi aprovado de primeira quando fez o teste para ingressar no atual colégio.

"Ele sempre foi muito estudioso. Nunca tivemos problemas com relação a isso", conta o pai, Joaquim Nonato Oliveira Gomes, 53.

A mãe, Idaci Francisca Vieira, 52, se emociona ao contar sobre a gravidez complicada do filho único. "Era uma gestação de risco. Mas graças a Deus ele é um garoto saudável", conta. E, como qualquer garoto cheio de vitalidade, Joseph diz gostar de jogos online, xadrez e ler livros de ação e aventura.

Questionado sobre o futuro, o adolescente não descarta participar de uma competição internacional e diz ainda não saber que carreira quer seguir. "Por enquanto, eu não penso nisso", diz com a precisão de um matemático.

Competição

A olimpíada acontece desde 2005 e visa estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, este ano a Obmep teve 18 milhões de estudantes de 46.711 escolas públicas de todo o país inscritos. Destes, 501 conquistaram medalha de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze.

Os alunos que ganharam a medalha de ouro participarão do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) - ministrado em escolas e universidades públicas -, onde terão aulas de matemática durante um ano.

Além disso, receberão uma bolsa mensal de R$ 100, recurso liberado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

