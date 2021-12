Baiana vence concurso nacional com receita de abará de aipim

Merendeira da Escola Municipal Nossa Senhora das Candeias, em Ilha de Maré, a baiana Dejanira de Souza, é a vencedora do 1º Concurso Nacional das Melhores Receitas da Alimentação Escolar, lançado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Ela ganhou o primeiro lugar por ter criado uma receita de abará usando massa de aipim em vez de feijão-fradinho. O prêmio foi entregue no último dia 28, em Brasília (DF).



"Estou realizada por representar minha escola e a Bahia", disse Dejanira, que chegou de Brasília nesta sexta, 29, e relatou ter trocado diversas experiências com as outras competidoras, além de fazer novas amizades.



"É uma emoção muito grande, a vitória não é apenas dela, mas de todos nós", declarou Cletia Carvalho, diretora da escola.



A baiana enfrentou 2.433 merendeiras de todo o país, na primeira etapa do concurso, e 15 finalistas, entre elas outras duas baianas.



Dinheiro e viagem



O prêmio recebido é R$ 5 mil, além de uma viagem para Buenos Aires, Argentina, que Dejanira fará com o marido. O dinheiro, segundo a diretora Cletia, será dividido entre as merendeiras e uma parte investida na escola.



"Para quem estava com medo de viajar por causa do avião, estou superempolgada e contando os dias para chegar a hora de embarcar", declarou a merendeira.



Ela ainda disse que ficou confiante depois da apresentação final aos jurados, pelo fato de estar mostrando na receita não apenas um alimento diferente, mas também a cultura baiana presente no abará e no aipim. "Entrei cantando e sambando, para representar nosso samba de roda", relembrou.



A receita que deu a vitória a Dejanira foi criada, acidentalmente, pela auxiliar dela, Lúcia Santos, que usou massa de aipim pensando ser de feijão-fradinho, e acabou dando certo.



"Eu estava bastante tranquila durante o concurso. Com relação ao abará que leva aipim na receita, eu sabia que eles iam gostar porque a principal aprovação já havíamos recebido, que foi a das crianças", declarou a merendeira.



Nutrição



Segundo análise nutricional, o aipim é rico em carboidratos e fibras e dá energia para as crianças. A carne tem proteínas que auxiliam no crescimento e na reparação de tecidos e o azeite de dendê possui vitaminas A e K, importantes para fortalecer o sistema imunológico e agir no processo de coagulação sanguínea.



O abará de Dejanira tem cerca de 280 calorias em 100 gramas. Alunos ajudaram a preparar a receita. Depois de provar o bolinho, eles festejaram cantando, batendo palmas e batucando.



A escola fica situada de frente para o mar. São cerca de 180 alunos na educação infantil, fundamental 1 (1º ao 5º ano) e na educação básica para jovens a partir de 15 anos e adultos.

