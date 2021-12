Bahia tem sexto pior índice de leitura e matemática

A Bahia teve o sexto pior resultado do país nas provas de leitura e matemática da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Os testes foram realizados, em 2016, por alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede pública com 8 anos ou mais e aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

De acordo com o Inep, 73% dos alunos da Bahia tiveram resultados considerados insuficientes nos exames de leitura e matemática, e 55% não atingiram o patamar esperado pelo órgão na avaliação de escrita. Os índices são piores que as médias nacional e regional.

No Brasil, dois milhões de estudantes fizeram a ANA. Na Bahia, a previsão era que 201 mil alunos prestassem o exame, mas o Inep só vai divulgar o dado efetivo no próximo mês. O órgão também não liberou ainda os resultados da avaliação por município.

Causas

Para o professor municipal e diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia (APLB), Marcos Barreto, os dados são fruto de vários problemas, entre eles a falta de vagas na educação infantil, que precede a alfabetização. "Sem isso, a criança chega à alfabetização sem nenhuma habilidade construída, como segurar um lápis, por exemplo".

Segundo o diretor do sindicato em Salvador, cidade com mais estudantes das fases iniciais do ensino fundamental na Bahia, a carência de vagas na educação básica chega a 80%.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal da Educação de Salvador (Smed), durante a tarde desta quinta-feira, 27, mas não obteve resposta.

Ainda de acordo com Barreto, para reverter o quadro da educação básica é necessário investir na formação continuada dos professores, melhorar a merenda nas escolas e garantir materiais escolares como papel ofício, lápis e marcador de texto.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na quarta-feira, um programa para melhorar a qualidade da alfabetização no país. O projeto inclui a contratação de assistentes para auxiliarem professores em salas de aula do 1º e 2º ano em cinco mil escolas durante cinco horas semanais.

Coordenador do Fórum Estadual de Educação da Bahia, Nildon Pitombo gostou da medida. "Já poderia ter sido tomada, mas envolve uma despesa muito grande". O investimento da União será de R$ 523 milhões.

Para Barreto, no entanto, os problemas vão além do campo pedagógico. "Também temos uma questão social. Uma criança que chega à escola com fome ou estressada porque os pais estão desempregados não tem bom rendimento", explica o professor.

ANA

A Avaliação Nacional da Alfabetização foi criada em 2014 para ser anual. Em 2015, no entanto, a ANA foi suspensa por cortes de gastos. O exame mede as capacidades dos alunos em leitura, escrita e matemática.

Se o nível de conhecimento do aluno é considerado insuficiente, isso significa que ele pode ter dificuldade de ler um convite ou uma receita culinária, de escrever textos legíveis sem trocar ou omitir letras ou de reconhecer o valor monetário de uma cédula.

