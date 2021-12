Bahia tem maior número de inscritos no Enem 2018 de todo o Nordeste

A Bahia registrou quase 400 mil das 5,5 milhões de inscrições no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano. Ficando assim em primeiro lugar no nordeste e em terceiro no país, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.

“Desde o ano passado que estamos realizando o projeto ENEM 100% para orientar, mobilizar e fomentar a participação dos nossos estudantes no ENEM. Este projeto engloba ações estratégicas voltadas para o fortalecimento das aprendizagens e funciona por etapas, que incluem a mobilização das unidades escolares; a inscrição e o registro dos inscritos; e o fortalecimento das aprendizagens”, destacou o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

O Enem 100% propõe também que os estudantes escrevam e enviem suas redações para a plataforma digital Anísio Teixeira, para que professores da rede estadual e alunos de universidades públicas e particulares corrijam e façam as observações necessárias para o aperfeiçoamento da escrita dissertativa.

As provas do Enem acontecerão nos dias 4 e 11 de novembro. As notas do ENEM podem ser usadas para concorrer a vagas no Ensino Superior pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), a bolsas pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

adblock ativo