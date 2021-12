Bahia ganha plataforma online de matemática

Entre os dias 8 e 10, um grupo de 620 professores baianos participou de uma formação para utilizar em suas aulas a maior plataforma de matemática online e gratuita do mundo, a Khan Academy.



Uma turma de 150 professores recebeu formação mais aprofundada, enquanto os outros 470 docentes participaram de uma palestra sobre o assunto. A proposta é de que os educadores conheçam mais uma ferramenta que, além de permitir diferentes dinâmicas pedagógicas, ofereça informações sobre o aprendizado de cada um dos alunos em tempo real.



Mais de 50 milhões de estudantes no mundo já usaram o site para aprender e, desde janeiro, ele está disponível em português. São 300 mil exercícios de matemática com o auxílio de videoaulas e dicas.



Personalização



O maior diferencial da ferramenta é permitir que cada um aprenda no seu próprio ritmo e de maneira personalizada. A partir das habilidades conhecidas ou já dominadas pelo estudante, o site sugere exercícios e caminhos possíveis de aprendizagem.



À medida que o aluno avança, é recompensado com pontos e medalhas. Cada estudante acompanha suas conquistas em um painel de controle, como se acumulasse vitórias e passasse de fase em um videogame.



Já o professor consegue visualizar toda a turma, propor tarefas de casa e intervir nos pontos de dificuldade de cada aluno. Assim, o planejamento de aula é facilitado por dados e relatórios da própria ferramenta e leva em consideração as habilidades de cada estudante.



Diversificação



O educador por escolher um aluno mais avançado em um assunto para apoiar outro que está com dificuldades, pode formar grupos com tarefas distintas em uma mesma aula e dar atenção mais focada em quem está precisando mais, pode também identificar matérias que são pré-requisito para outras que precisam ser reforçadas ou relembradas para garantir o aprendizado de todos.



A formação de professores é resultado de uma parceria da Fundação Lemann (fundacaolemann.org.br) com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

