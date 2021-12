Aumenta número de 'trintões' no Enem

Entre os mais de 580 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Bahia, cerca de 96 mil (16%) já passaram dos 30 anos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O número é maior que o de jovens com 17 anos (10,3%), idade em que muitos concluem o ensino médio. Os candidatos com 18, 19 e 20 anos também estão em menor número - 11%, 9,4% e 8%, respectivamente.

A quantidade de jovens entre 21 e 30 anos que vão prestar o exame é ainda maior que as demais faixas etárias - 34%. Os candidatos que concluíram o ensino médio também são maioria entre os candidatos - 63%.

O crescimento do número de candidatos "trintões", "quarentões" e até "cinquentões" que estão distantes do perfil de estudante secundarista não é uma especificidade da Bahia.

Entre os 7.746.118 inscritos para o Enem de todo o Brasil, 1.120.409 já passaram dos 30 anos. O número representa cerca de 14% do total de pessoas que vão realizar a prova nos próximos dias 24 e 25.

O professor André Coelho, 44, é um desses candidatos. Ele leciona química para alunos do 1º ano do ensino médio e oferece aulas específicas para estudantes que também vão prestar o Enem. Este ano, ele deixará o posto de professor e estará lado a lado com os alunos na busca por uma vaga na universidade.

Caso obtenha uma boa pontuação, André pretende conciliar a carreira de professor com a de estudante de nutrição ou farmácia.

"Além de poder diversificar meus conhecimentos entrando em uma nova área, terei a oportunidade de conhecer a prova deste ano. Como professor, preciso me atualizar a respeito do exame, conhecer as questões e o estilo da prova", disse.

Enquanto para alguns o Enem é uma forma de agregar conhecimento, para outros, é uma maneira de ingressar em uma nova carreira. É o caso da comunicóloga Tânia Santos, 30.

Passados 10 anos de conclusão do ensino médio, Tânia optou por voltar a estudar. Ela ainda não decidiu em qual curso pretende se inscrever, mas já concilia o trabalho com os estudos em buscar de uma pontuação satisfatória.

"Conciliar os estudos e o trabalho é bem difícil. Quando podemos só estudar, as coisas ficam bem mais fáceis, mas é possível alcançar o desejado. No mínimo, vou identificar meus pontos fortes e fracos", afirmou a jornalista.

Oportunidade

O especialista em educação Basilon Carvalho acredita que essa mudança no perfil do candidato para uma vaga no ensino superior está relacionada, sobretudo, à democratização do acesso à informação.

"As pessoas em idade adulta têm se informado melhor e têm despertado para a importância da qualificação. Eles anseiam posicionar-se melhor no mercado de trabalho e, assim, garantir melhores oportunidades de emprego e renda através de uma nova formação", afirmou.

Tal acesso à informação, de acordo com o especialista, está relacionado, ainda, à ascensão econômica das classes D e E, visualizada nos últimos 10 anos.

"A ascensão econômica despertou, em muitas dessas pessoas, uma mudança de consciência. Notamos o quanto esta mudança de paradigma afeta direto a conscientização da população no que se refere à qualificação profissional", afirmou.

