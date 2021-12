Aumenta a procura por cursos da área da Saúde durante a pandemia

A procura por graduações na área da Saúde cresceu durante a pandemia. Houve aumento de interesse em cursos como Medicina, Ciências Biomédicas e Enfermagem. Em evidência por causa da pandemia da covid-19, profissionais de saúde e pesquisadores têm inspirado jovens.

Só na Universidade de São Paulo (USP), são 18,8 mil inscritos na Fuvest para cursar Medicina a partir de 2021 - na edição anterior do exame, eram 15,8 mil, alta de 19,4%.

A graduação em Ciências Biomédicas da USP teve aumento de 22,3% nos inscritos no vestibular atual, na comparação com a edição anterior. O número de interessados no curso, que tem disciplinas sobre o sistema imunológico e comportamento dos vírus, é o maior desde que a graduação foi criada em 2011: são 1.274.

“Nunca antes, pelo menos nos últimos anos, vimos tanto a área de ciência sendo exposta nas mídias. Temos participação grande de cientistas da área da saúde frente à pandemia, mostrando a importância de novas descobertas, de desenvolver tecnologias como a vacina”, diz Luciana Rossoni, coordenadora do curso de Ciências Biomédicas da USP. “É uma área muito grande, mas uma parte forte é o desenvolvimento de ciência e pesquisa. Isso atraiu mais jovens.”

As informações são do Jornal O Estado de S. Paulo

adblock ativo