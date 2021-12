Aulões Enem 100% ocorrem na próxima segunda-feira

Um novo ciclo de Aulões Enem 100% serão iniciados na próxima segunda-feira, 15, com o objetivo de ampliar oportunidades de aprendizagens e competências cognitivas e socioemocionais dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissional, com o foco na melhoria do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os aulões serão realizados nos períodos de 15 a 19 de julho; de 19 a 23 de agosto; de 23 a 27 de setembro; e de 7 a 11 de outubro, nos turnos matutino (das 9 às 12h) e vespertino (das 14 às 17h), no Auditório da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os aulões serão transmitidos ao vivo no Portal da Educação e redes sociais da Educação Bahia.

As provas do Enem 2019 ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro. Serão abordados nas aulas conteúdos voltados às provas do Enem nas disciplinas de Língua Portuguesa, Redação, Matemática, História, Geografia, Biologia, Química, Física, Sociologia e Língua Inglesa.

