Aulões Enem 100% contemplam alunos da rede estadual e são transmitidos ao vivo

Será realizado entre desta terça-feira, 16, a sexta-feira, 19, e também na próxima segunda-feira, 22, uma série de aulões "Enem 100%". O ciclo reunirá cerca de 1.600 alunos de 40 colégios da rede estadual de Salvador e será realizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), localizado na avenida Paralela. Além das aulas presenciais, também haverá transmissão ao vivo através do Portal da Educação.

Os aulões irão ocorrer no turno matutino, das 8h às 11h30, e vespertino, das 14h30 às 19h30. A ação, realizada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, possui como objetivo orientar e fomentar a participação de estudantes que estão cursado o 3ª ano do Ensino Médio no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que será realizado nos dias 4 e 11 de novembro deste ano.

O Enem 100% reúne professores de cursos pré-vestibulares de Salvador e também do programa Ensino Médio por Intermediação Tecnológica (EMITEC). Durante as aulas, são contemplados conteúdos de todas as áreas do conhecimento, visando o bom desempenho dos alunos.

