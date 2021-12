Aulões auxiliam estudantes na preparação para o Enem

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ganha um reforço extra com os aulões realizados por diferentes instituições de ensino em Salvador. Até 8 de novembro, primeiro dia de aplicação das provas, os candidatos que participarem destes eventos podem revisar os conteúdos das grandes áreas de conhecimento (Ciências da Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias), responder questões e solucionar dúvidas.



Um deles é a Maratona Enem, que acontece neste sábado, 1º, das 7h30 às 18h30, no Hotel Fiesta, no Itaigara. Mais de mil estudantes vão participar das aulas interdisciplinares, ministradas por 12 professores do ensino médio e de cursos pré-vestibulares. O evento tem apoio do Jornal A TARDE, da rede social EDUX e da faculdade Unime. Os interessados podem realizar as inscrições pelo telefone 71 8605-9564 ou presencialmente no dia do aulão. A taxa é de R$ 100.



Já na segunda, 3, das 13h30 às 18h, a Faculdade Social da Bahia realiza sua primeira edição do aulão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição. O evento, que acontece no Teatro ISBA, em Ondina, vai focar na resolução de questões sobre temas frequentes nas provas, selecionadas pelos professores que ministram a aula.



"Os alunos vão receber um caderno de questões englobando as quatro grandes áreas do conhecimento porque, como o tempo é curto, tem que ser uma coisa enxuta. Este caderno tem dois blocos: um será respondido durante a aula e o outro será levado pelo estudante para que ele faça em casa e, em seguida, compare as respostas com o gabarito comentado que estará disponível no site", explica Letícia Andrade, responsável pelo processo seletivo da instituição.



Outra ação que espera reunir cerca de 9 mil estudantes da rede pública de ensino é o projeto Educação em Movimento, que acontece na quinta, 6, na Arena Fonte Nova. Os ingressos já foram distribuídos nas escolas públicas e a programação contará com os shows de Ju Moraes e a banda Adão Negro.



Além de finalizarem o ciclo de estudos para o Enem, os aulões também são uma forma de tranquilizar os estudantes para o momento da prova, conforme explica Ana Bandeira, supervisora do ensino médio do colégio Salesiano. À instituição também realiza um evento neste sábado, voltado para seus alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio.



"Quando a gente promove este encontro, os professores passam dicas para os alunos responderem às questões, mas também uma tranquilidade da certeza de que eles vão se sair bem", enfatiza.



Além dos encontros presenciais, também há aulões disponíveis na internet (confira box abaixo), que podem ser utilizados como uma importante ferramenta de estudos. Draiton Vieira, de 33 anos, é um dos adeptos desta modalidade. Por ter concluído o ensino médio em 2002, ele usufrui das tecnologias para compensar o tempo fora das salas de aula.



"Estes aulões são essenciais para mim, que não estou mais naquele ritmo cotidiano de estudos. Eles me ajudam não só a tirar dúvidas e lembrar de detalhes importantes, mas também na compreensão do conteúdo", ressalta ele, que vai concorrer a uma vaga do curso de enfermagem.

