'Aulão Social' prepara estudantes para o Enem

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ser realizado nos dias 5 e 6 de novembro, um grupo de professores está organizando o Aulão Social Pré-Enem Solidário. O objetivo é trocar conhecimento por doações para entidades assistenciais.

A iniciativa partiu da necessidade de preparar alunos de colégios estaduais com a mesma intensidade das escolas particulares. O Aulão Social está marcado para o próximo dia 15 (Dia do Professor), das 8h às 12h30, na Igreja Batista do Arvoredo, Tancredo Neves.

"Começamos a pensar em dar uma preparação diferenciada para os alunos e mostrar alguns possíveis temas para o Enem", explica o professor André Carmo, um dos idealizadores do projeto. "Estamos montando uma força-tarefa para oferecer o melhor aos alunos que vão participar. No Dia do Professor, quem ganha o presente são eles", brinca André. Ele adianta que a ideia é adotar uma abordagem diferente durante a atividade de ensino.

Quatro professores revisarão gratuitamente o conteúdo de atualidades, redação, matemática, física, química e biologia. Renato Souza, André Carmo, Mateus Lordelo e Cecil Fazolato são os responsáveis por ministrar os conteúdos.

"Cada aula terá 50 minutos. Daremos material didático e para anotações", informa o professor André.

Redação

Para a estudante Jacimary Santos, 23, moradora de Pernambués, as aulas ajudam a ter uma noção melhor do tema que o Enem vai adotar este ano para a redação. "É sempre bom ter uma revisão, principalmente para a redação", ressalta. Estudantes receberão um caderno, um lápis e uma borracha.

É preciso levar 1 kg de alimento não perecível no dia do aulão. Segundo o professor André Carmo, todos os alimentos serão distribuídos em cestas básicas para pessoas de baixa renda.

