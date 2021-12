Aulão no Enem é realizado no Barbalho nesta sexta-feira, 8

O encerramento do XIX Encontro Internacional Virtual Educa acontecerá nesta sexta-feira, 8, e para finalizar serão realizados eventos durante o dia, incluindo o "Aulão ENEM 100%". As aulas ocorrerão no Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA), no bairro do Barbalho. A iniciativa é voltada para estudantes da rede estadual, que para acessarem o local devem estar utilizando o uniforme da escola e apresentando o documento de identificação com foto.

Dois aulões serão realizados durante o dia, um das 8h às 11h, e outro das 14h às 17h. As aulas serão realizadas no Teatro do ICEIA. Já foram confirmados a presença de Jorge Portugal, que vai façar sobre a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, e também as participações dos professores Buiú e Renato Dóra, que falaram sobre as atualidades do exame. Além dos ensinamentos, os alunos da rede estadual participarão de uma meditação, com Bill Hermam, que abordará as competências socioemocionais no Enem. A diretora do ICEIA, Maribel Costa, falará sobre a importância da unidade de ensino para a Educação na Bahia.

No aulão também terá um momento de entretenimento. O estudante Jabson Costa irá apresentar o Cordel Estudantil "Aos trancos e barrancos ao meu Nordeste voltei", além de músicas da fanfarra do Colégio Estadual Navarro de brito e do guitarrista Sávio Assis, estudante do ICEIA.

Uma equipe do Google também estará presente para explicar como utilizar o Google Sala Aula, que tem foco no desenvolvimento textual dos estudantes.

