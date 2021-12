Aulão do Enem aborda temas de forma lúdica

Sandoval dos Santos Azevedo, de 61 anos, enfrenta uma jornada dupla para ser classificado no curso de direito por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Salvador. Na manhã do sábado, 3, o idoso participou de mais uma edição do Aulão de Enem, realizada no teatro da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), sob coordenação da Secretaria da Educação do Estado (SEC). Cerca de 750 estudantes do pré-vestibular participaram da iniciativa.

Sandoval ressalta que se divide entre a vida de estudante e motorista autônomo. Segundo o idoso, ao chegar em casa, ele estuda por pelo menos 4 horas diariamente e também aproveita os finais de semana para se dedicar aos estudos. Além disso, o desejo dele é conquistar a vaga na Uneb, onde seu filhos estudaram e se qualificaram.

“Eu gosto muito de estudar e sempre incentivei os meus filhos. Parei de estudar em 1982, há 37 anos. Cursar direito é um sonho de pequeno e eu vou conseguir. Para mim é muito importante estar aqui nesse aulão. Me dedico de acordo com as necessidades. A matéria que eu mais me preocupo é a redação, o português é essencial, ainda mais que está relacionado com o curso. Estudo e leio bastante. É a segunda vez que vou participar do Enem”, frisou.

Neste ano, o Aulão do Enem contou com a temática “Por entre Opressões e Resistência: o que a história e literatura nos ensinam sobre a luta dos direitos humanos”. A abordagem do tema contou com atividades das matérias de história, redação e literatura. Além disso, assuntos como a Conjuração Baiana, a escola literária arcadismo e dicas sobre os vestibulares foram discutidas. Na ocasião, os alunos participaram de performances teatrais, com músicas e poesias.

A coordenadora do Universidade para Todos (UPT/Uneb), Simone Wanderley, reforça que dentro da proposta pedagógica da UPT, além das aulas semanais são acrescentadas ações especiais, como as aulas interdisciplinares, que acontecem de agosto à dezembro, ultrapassando a época do Enem, com foco também no vestibular da Uneb, em dezembro.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

