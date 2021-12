Aulão de revisão para o Enem leva 2 mil à FTC

Cerca de dois mil estudantes lotaram o espaço de eventos da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na Av. Paralela, na noite desta quinta-feira, 22, para participar de um aulão de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado neste sábado, 24, e domingo, 25, em todo o país.

A Mega Revisão Enem é fruto de parceria entre os grupos A TARDE e Humanas, a FTC e a Secretaria de Educação do Estado (SEC).

Ovacionado pelo público, o professor de história Ricardo Carvalho comandou e interagiu com os alunos, juntamente com os docentes Zé Carlos Bastos (português), Yomar Seixas (geografia), Abud (física), Júlio (química), Moisés (biologia) e Tony (matemática).

Os amigos Leandro de Souza, 18 anos, Eliana Bastos, 17, e Anderson Cerqueira, 17, chegaram cedo, às 18h, para garantir um lugar à frente do palco. "Somos da rede pública e esta é uma oportunidade única de tirar algumas dúvidas com os melhores professores de Salvador", disse Eliana.

Ao som do cantor Cristiano Greco, o professor Yomar Seixas subiu ao palco e foi direto ao assunto: "Vamos falar da taxa de fecundidade total do Brasil. É um tema importante e, com certeza, terá questões na prova", disse Yomar.

Um a um, os assuntos foram revisados pelos professores e os alunos puderam tirar dúvidas e fazer perguntas. Ao final, a banda de reggae Adão Negro encerrou o evento, contribuindo para aliviar a tensão pré-Enem.

Socialização

"Hoje é um dia para relaxar, encontrar pessoas e socializar com elas. Embora estejam presentes os melhores professores dos principais pré-vestibulares e escolas de ensino médio da Bahia, não será hoje que o candidado irá aprender. Quem aprendeu, aprendeu", afirmou Abud.

O diretor de operações da FTC, Cristiano Lôbo, comemorou o sucesso do aulão. "O nosso objetivo foi cumprido: proporcionar, gratuitamente, a esses estudantes a última oportunidade de tirar todas as dúvidas em uma aula ao vivo e repleta de conteúdo. E essa parceria com o jornal A TARDE vai servir para dar a visibilidade que o evento merece", disse.

