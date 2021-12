Aulão atrai cerca de 8 mil alunos na Fonte Nova

Um aulão de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Arena Itaipava Fonte Nova, atraiu cerca de 8 mil estudantes na noite desta quinta-feira, 6. Estudantes de escolas públicas e privadas participaram do projeto "Educação em Movimento", que está em sua quarta edição.

O evento, apresentado pelo educador e astrônomo Fernando Munaretto, teve início às 19h40, com show do cantor Rafael Pondé e sua banda. Em seguida, o professor de história José Nilton explicou a consolidação de capitalismo e a economia de mercado. Segundo ele, temas bastante abordados no exame.

Os professores Jorge Franci, de sociologia, Tio Chico, de matemática, Anderson Moreira, de biologia, e Adão Albuquerque, de ciências humanas e atualidades, levaram o conhecimento, de forma lúdica, aos estudantes. A abordagem foi voltada para o curso técnico, profissões do futuro e caminhos inovadores, com foco no terceiro setor e ações comunitárias.

Além de apresentar a festa, Fernando também falou, nos intervalos, sobre atualidades, conflitos no oriente médio, comportamento do sol, eclipse e nascimento e morte das estrelas. Para ele, o objetivo do evento é motivar o aluno, visto que é inviável explicar todos os assuntos em uma única aula.

"Os professores fazem uma síntese, do que acham mais importante, e trazem para o aulão. Além disso, a caravana tem a missão de proporcionar ao aluno de escola pública uma aula diferente com professores renomados", explica Fernando.

Shows

A fala dos professores foi intercalada com o som do cantor cubano de salsa Alexei Martinez e da banda baiana de reggae Adão Negro.

Desde setembro, a caravana do conhecimento já passou pelos municípios baianos de Juazeiro, Feira de Santana, Barreiras, Vitória da Conquista e Itabuna.

Para participar, o estudante teve de comprovar que está matriculado em alguma instituição de ensino ou que se inscreveu no Enem. Conforme Fernando, o formato dos aulões tem a proposta de ser divertido. Para isso, utiliza recursos de multimídia, dramatizações e apresentações artísticas.

