Aula inaugural abre projeto Jovem Aprendiz

Iniciativa da prefeitura de Salvador, o projeto Jovem Aprendiz Empreendedor teve a aula inaugural da edição 2015 realizada no Hotel Fiesta (Itaigara) nesta segunda-feira, 17.

Na ocasião, o prefeito ACM Neto, acompanhado do secretário de Gestão, Alexandre Paupério, e da diretora-presidente do Parque Social, Rosário Magalhães, entregaram os certificados dos concluintes da Edição 2014 da iniciativa.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita Célia Sacramento, do secretário de Educação, Guilherme Bellintani, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara, demais autoridades e técnicos administrativos, jovens e familiares.

A professora e psicóloga Azenilda Pimentel apresentou para o público o tema "projeto de vida", chamando a atenção dos jovens para a necessidade de eles aproveitarem as oportunidades recebidas para construir o próprio futuro.

Representando todos os concluintes e novos integrantes, os certificados foram entregues a Gabriela Santos e Anderson Lopes. O material com crachá, camisa e manual de instrução foi recebido pelos jovens Ana Paula Souza e Rodrigo dos Santos.

Responsabilidade

Tiago Lago, 18 anos, destacou o carinho com que foi recebido e o senso de responsabilidade como marcas da experiência dele no projeto educacional.

"Fui muito bem tratado no Parque Social e no estágio. Eu me surpreendi com a responsabilidade que passaram para mim e aprendi coisas que não se aprende só nos órgãos, desenvolvi novas amizades, foi muito bom", declarou o aprendiz.

