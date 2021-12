Atraso nos repasses do Fies preocupa as faculdades baianas

Apesar da prorrogação do prazo para a renovação dos contratos com o Fies para 29 de maio, as faculdades particulares baianas estão preocupadas com o baixo números de novos alunos ingressando este ano pelo programa. Além da quantidade de alunos novos selecionados para o Fies, as universidades reclamam de atrasos de repasses dos recursos de 2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo o FNDE, no último balanço divulgado anteontem, dos 1,9 milhão de contratos ativos em todo o país, 1,6 milhão já foram renovados. Cerca de 300 mil aguardam a confirmação.

De acordo com o presidente da Abames (Associação Baiana de Mantenedoras do Ensino Superior), Carlos Joel Pereira, a preocupação maior das particulares atualmente é com os novos alunos. Na Unirb de Salvador, por exemplo, dos 500 alunos que se inscreveram para ingressar na universidade com o Fies, somente 200 conseguiram completar o contrato.

"O MEC não dá justificativa. A informação extra-oficial que nós temos é que eles só vão negociar um terço dos valores contratados no ano anterior. É uma absoluta contenção de despesas", afirma.

Como nos anos anteriores o controle do Fies era das faculdades, o número de alunos que conseguiam o financiamento ficava em até 100% daqueles que atendiam aos pré-requisitos.

Novos alunos

Não há dados sobre o número de novos alunos na Bahia. Até o momento, 242 mil novos contratos foram firmados em todo o Brasil. Ano passado, o número foi 67% maior, ou seja, 732 mil novos alunos foram aceitos no Fies. O prazo final para a inscrição é até a quinta-feira da próxima semana, 30 de abril. Até agora, não houve nenhuma sinalização do MEC sobre a prorrogação das inscrições.

Para quem ainda está tentando se inscrever, Carlos Joel Pereira recomenda a insistência até o final do prazo. "Primeiro é preciso insistir no sistema na busca do financiamento. Na hipótese de não conseguir, até buscar via judicial porque houve uma propaganda em cima dos estudantes", disse.



Interior

Em cidades do interior do estado, o baixo número de novos alunos é ainda mais prejudicial para as faculdades e estudantes. Enquanto na capital, o número de estudantes do Fies chega a 65% de todos os alunos, no interior esse percentual é bem maior.

No caso da Faculdade Ages, localiza em Paripiranga, no Nordeste baiano, dos 2,5 mil alunos que tentaram o Fies, até agora 700 conseguiram. Atualmente, 75% dos estudantes são do Fies, 10% do Prouni e 5% de financiamento municipal. Apenas 10% pagam o valor integral da mensalidade.

"A instituição está no momento de muito planejamento para conseguir sobreviver. Estamos mantendo os alunos na esperança de reabrirem o Fies. Não é possível gerar tanta expectativa na sociedade e, de uma hora para outra, receber essa notícia que deixou todos abalados", afirma o diretor acadêmico da Faculdade Ages, José Wilson Santos.

adblock ativo