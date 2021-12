Associação oferece 100 vagas para a revisão do Enem

Quem vai realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 terá uma oportunidade para fazer a revisão do conteúdo no próximo dia 29. Isso porque a Associação Beneficente Educação, Arte e Cidadania (ABEAC) vai promover um "aulão", das 9h até as 17h, na rua da Penha, nº 165, no final de linha da Ribeira.

As vagas são limitadas. Segundo a organização, será disponibilizado espaço para 100 participantes. Para se inscrever, basta ligar para o telefone 3022-8784, de segunda a sexta, das 8h às 17h. É necessário também levar um quilo de alimento não perecível.

