Assinado termo que garante mais 6 cursos de medicina na BA

O Governo Federal selecionou 39 cidades brasileiras, das quais seis são baianas, para a abertura de cursos de medicina em instituições privadas. No interior da Bahia, a autorização foi concedida às cidades de Alagoinhas, Eunápolis, Guanambi, Itabuna, Jacobina e Juazeiro. O termo de compromisso foi assinado nesta quarta-feira, 1º, pelo secretário estadual da Saúde, Washington Couto, e o secretário Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Heider Aurélio Pinto.

Um processo seletivo será aberto ainda neste mês de outubro e as faculdades selecionadas terão o prazo de um ano para fazer a implantação das aulas de medicina. A inclusão dos novos cursos no interior baiano vai aumentar para 12 mil o número de vagas para a graduação.

A iniciativa faz parte dos compromissos do Programa Mais Médicos, do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado, para a expansão e melhoria da formação de profissionais na área da Saúde. Embora a Bahia seja o segundo estado com o maior número de médicos, 1.400 ao todo, ela ainda vai contar com mais benefícios do programa.

"O Mais Médicos já está dando uma cobertura médica para mais de cinco milhões de baianos. No entanto, ele não representa apenas mais profissionais brasileiros e estrangeiros. O programa tem previsão de futuro para o nosso país. Ele induz novos cursos de medicina. Faz parte desse grande projeto a formação de mais médicos para ampliar o atendimento à população", afirma Couto.

O processo de escolha dos municípios abrangeu desde a necessidade do curso na região até as capacidades para a realização de atividades práticas de ensino.

