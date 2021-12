Aplicativo oficial do Enem terá simulados e provas de edições anteriores

Estudantes que buscam formas de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem contar com mais uma ferramenta. A nova versão do aplicativo oficial do Enem também terá simulados da prova. A previsão é de que a atualização esteja disponível a partir desta segunda-feira, 6 de julho, nos sistemas iOS e Android.

Além dos simulados, a atualização no aplicativo do Enem também permitirá que os candidatos acessem às questões de provas aplicadas anteriormente, em todas as quatro áreas de conhecimento do exame, que são: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias. Assim, é possível estar mais familiarizado com a estrutura do vestibular.

Aplicativo do Enem

O aplicativo oficial do Enem pode ser acessado pelos sistemas iOS e Android. A ferramenta garante o acesso rápido às informações de que o participante necessita, garantindo que ele possa acompanhar todas as novidades sobre as fases do exame. O App permite ainda que os estudantes confiram seus dados pessoais, realizem o pedido de isenção de taxa de inscrição, possam visualizar o local de provas e também os resultados.

Confira as principais funcionalidades do App Enem:

• Cronograma do Enem 2020

• Simulado Enem

• Provas de edições anteriores

• Mural de avisos

• Perguntas frequentes

• Acompanhamento da inscrição

• Notícias

• Histórico de participações anteriores

Simulado Enem

Os simulados permitem que os estudantes possam ampliar seus estudos e aprendizado. O simulado Enem tem como objetivo ajudar o candidato a conhecer, de forma prática, como a prova é estruturada, os elementos cobrados e o grau de dificuldade de cada área do conhecimento. Dessa forma, a ferramenta permite que o estudante compreenda os critérios e formas de avaliação e também possa identificar as áreas em que apresenta maior dificuldade.

Além do aplicativo Enem, existem outras plataformas que oferecem simulados do vestibular, garantindo que os candidatos possam treinar suas habilidades nas as áreas do conhecimento solicitadas no vestibular.

