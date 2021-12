Ano letivo deve ser recuperado com atividades aos fins de semana e feriados

O secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, falou nesta quarta-feira, 23, sobre o planejamento formulado para a tentativa de recuperar o ano letivo de 2020. O titular da pasta explicou que o plano envolve a realização de atividades complementares aos finais de semana e feriado, entre outras ações.

"Nós queremos recuperar o ano de 2020 em 2021. Temos propostas para isso, plano de trabalho, atividades aos finais de semanas e nos feriados. Nós temos uma proposta de fazer uma recomposição, mesmo que seja mínima, dentro daquilo que a lei permite", afirmou Jerônimo Rodrigues.

Além disso, o secretário não considera que o retorno das aulas ocorra apenas com a vacina. Segundo ele, assim que já houver um calendário de vacinação, as atividades devem começar a retornar gradativamente.

"Não estamos tratando como um ano perdido e não estamos considerando que só haverá retorno com a vacina. Assim que tivermos esse calendário de vacinação, as aulas devem voltar de forma híbrida, combinando atividades remotas e presenciais, até que as aulas voltem ao normal", finalizou.

