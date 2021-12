Alunos recebem iPads em prêmio do A TARDE Educação

A segunda edição do concurso cultural Jovem Jornalista: Um Furo de Notícia, uma das ações do programa A TARDE Educação, premiou com iPads Alerrandro Alves, 13 anos, aluno da Escola Gilberto de Araújo, e Robert Oliveira, 17, aluno do Colégio Raimundo Mata, ambos da cidade de Catu (a 78 km da capital), em evento realizado, na manhã de terça-feira, 16, no Gabinete Português de Leitura (centro).



Alerrandro e Robert venceram o concurso, que teve como tema "O que é, ou deveria ser, público e privado nas redes sociais?", dividido nas categorias Vídeo e Tirinha.

No processo de escolha dos finalistas, os inscritos passaram por uma pré-seleção feita pela equipe pedagógica do programa, além de terem obtido o maior número de "curtidas" nas redes sociais.



"Estou muito feliz, foi maravilhoso ter ganho o prêmio. Ao participar do concurso pude perceber melhor como é estar livre e ao mesmo tempo preso na internet", disse Robert, que se comunica por linguagem de sinais (Libras), auxiliado pelo professor Alisson Amorim. Robert foi o ganhador na categoria Vídeo.



Atento



Alerrandro Alves, ganhador do concurso na categoria Tirinha, afirma que agora está mais atento ao que costuma divulgar nas redes sociais. "Ter ganho este concurso é uma forma de dar orgulho aos meus pais", completou Alerrandro.



Cerimônia



A cerimônia de entrega dos prêmios e homenagem aos articuladores que foram destaque no desenvolvimento do projeto ao longo de 2014 teve a presença de André Blumberg, diretor-geral do Grupo A TARDE, Mariana Carneiro, diretora de redação, Luiz Bernardes, gerente de circulação e mercado leitor, e Geórgia Oliveira, coordenadora do programa A TARDE Educação, além de Manuel Bernardino da Silva, presidente do Gabinete Português de Leitura. Estiveram presentes, ainda, articuladores homenageados e demais interessados.



"É muito importante para o jornal A TARDE ter esta parceria com os estudantes, pois falamos agora junto com eles e não apenas para eles. Estamos construindo juntos este processo de aprendizado", disse Mariana Carneiro, durante a cerimônia.



Luiz Bernardes destacou que é uma tarefa do jornal se fazer presente nos municípios baianos, e o programa A TARDE Educação permite estar em escolas municipais e também em escolas do estado. "Em 2015, teremos novidades para os articuladores. Novas parcerias estão sendo firmadas", destacou Luiz Bernardes.



Portas abertas



"O concurso é uma das muitas atividades do programa A TARDE Educação, e é fruto de parceria com as prefeituras, educadores e estudantes. Catu leva o prêmio pela segunda vez consecutiva, e isso é a consolidação de uma parceria iniciada há 17 anos, quando o município abriu as portas para o programa", celebrou Geórgia Oliveira.



O evento de premiação ainda teve a apresentação do coral infantil da Legião da Boa Vontade (LBV) e mediação de Antônio Pitta, radialista da A TARDE FM.

