Alunos enfrentam dificuldades com Fies

O estudante de engenharia ambiental Roger Cerqueira, 21 anos, está tentando se inscrever no Programa de Financiamento Estudantil (Fies), do Ministério da Educação (MEC), desde o dia 28 de fevereiro.

Por causa da lentidão no sistema durante o preenchimento da ficha, até a quinta-feira, 12, o aluno não havia conseguido concluir o processo. Falhas do site, muitas vezes na última etapa da inscrição, são recorrentes, segundo ele.

"Além disso, para finalizar a inscrição, o sistema envia um código para o celular, que nunca funciona quando o digito no site", diz.

O problema de Roger, também enfrentado por outros estudantes que tentam participar do programa ou renovar o contrato já firmado, é apenas um dos que vêm ocorrendo. Em alguns casos, mensalidades reajustadas acima dos 6,41% permitidos pelo MEC impedem a conclusão do cadastro.

O presidente da Associação Baiana das Mantenedoras do Ensino Superior (Abames), Carlos Joel Pereira, responsabiliza o ministério pelos problemas, que têm gerado irritação nos estudantes e já provocaram manifestações em Salvador.

Ele culpa o MEC de estabelecer "barreiras" no sistema de inscrição que nem as instituições conheceriam. O limite de reajuste da mensalidade, afirma Pereira, seria uma dessas restrições.

O uso desse mecanismo, já derrubado por tribunais de Rondônia, Sergipe e Alagoas, é atribuído pelas instituições à série de cortes financeiros feitos recentemente pelo governo.

"A Justiça já disse que a instituição tem liberdade de determinar o reajuste de acordo com sua planilha de custo", defende o representante das instituições de ensino. Ele ainda afirma que repasses de janeiro, fevereiro e março, referentes às mensalidades, ainda não foram feitos pelo ministério.

Atrasos

As parcelas de dezembro do ano passado, segundo Pereira, só foram pagas ontem. Contatado, o MEC informou, em nota, que todos os pagamentos estão regularizados. O órgão não nega nem confirma que as restrições façam parte de um corte de gastos feito pelo governo.

"O FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação] e o MEC estão trabalhando continuamente para garantir estabilidade ao Sistema Informatizado do Fies (SisFies), seja para aditamentos de contratos ou para novas inscrições", diz o comunicado do MEC.

Conforme a nota do ministério, entre as medidas adotadas está a expansão do horário de atendimento via 0800, que passará a funcionar nos finais de semana: "Já são 140 atendentes apenas para o Fies, e mais 100 posições serão abertas nos próximos dias".

Soluções

O MEC ainda informa que as ações já geraram impactos, como a realização de 400 mil aditamentos apenas na última semana. Na mesma nota, o órgão federal considera a possibilidade de ampliação do prazo final de aditamento, inicialmente fixado em 30 de abril.

"É importante reafirmar que os contratos já firmados estão assegurados", garante o MEC. O órgão ainda informa que, "caso a instituição de ensino almeje reajuste acima dos valores liberados, deve entrar em contato com o MEC e o FNDE para negociar suas taxas, inclusive justificando o reajuste".

