Alunos da Ufba abrem 80 vagas para pré-vestibular gratuito

Alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vão abrir 80 vagas gratuitas para estudantes de baixa renda que queiram participar do pré-vestibular da instituição. O período de inscrição será nos dias 15 e 16 de fevereiro. Podem participar das aulas os estudantes que já concluíram o ensino médio ou estudantes que devem concluir este ano.

A inscrição será presencial, das 8h às 18h no campus de Ondina, em Salvador, com distribuição de 400 fichas diárias. Os interessados devem levar original e xerox do RG, CPF e comprovante de residência (água, luz e telefone).

Os alunos de baixa renda precisam comprovar - por meio de atestado ou histórico escolar - que são formados, matriculados em escola de rede estadual ou que são bolsistas 100% integral em colégio particular. Não haverá cobrança de taxas de material nem mensalidade.

O processo seletivo será feito através de ficha de inscrição e entrevista de avaliação socioeconômica, de acordo com a ​coordenação de seleção e orientação do cursinho. O resultado dos classificados será divulgado no dia 22, no site do Pré-Vest. Dúvidas podem ser tiradas através do e-mail prevestufba@gmail.com.

Aulas

As aulas começam dia 7 de março e serão ministradas por graduandos da Ufba, em uma sala disponível para o projeto no PAF V da Ufba. A turma do turno vespertino funcionará de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30; e a do noturno, das 18h30 às 22h. Ambas participarrão de grupos de estudos aos sábados, das 8h às 12h.

O aluno terá orientação vocacional, apoio psicológico e aulas de língua estrangeira com participação de jovens ingleses e espanhóis do Aiesec, rede estudantil internacional que organiza estágios para universitários ao redor do mundo.

Os estudantes envolvidos no projeto são voluntários.

