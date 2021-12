Alunos da rede estadual iniciam ano letivo nesta segunda

A partir desta segunda-feira, 11, aproximadamente 800 mil estudantes da rede estadual de ensino irão retornar às aulas. Preparadas para o retorno, as unidades escolares irão oferecer palestras, apresentações culturais e atividades lúdicas com a participação dos pais. O ano letivo segue até o dia 16 de dezembro, reunindo 800h de carga horária que serão distribuídas em 200 dias.

Localizada no bairro de Nazaré, o Colégio Estadual Severino Vieira possui 1.700 alunos matriculados. Na unidade escolar, gestores e professores debatem na Semana Pedagógica - que encerra nesta sexta-feira, 8 -, a programação para receber os alunos nesta segunda.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, a diretora do colégio, Juçara Santos, informou que se manterá a aula inaugural no auditório da unidade com palestra sobre trabalho, visto que o Severino Vieira também oferece cursos técnicos. "Minha expectativa é que a gente continue trabalhando fortemente para formar cidadãos cada vez melhores. E, para isso, contamos com as famílias, uma presença que contribui para o bom rendimento escolar", explicou.

O Colégio Estadual Professora Elisabeth Chaves Veloso, no Cabula VI, irá receber os estudantes no pátio da unidade escolar, com a participação dos pais. "Vamos exibir um vídeo educativo, os professores farão uma dinâmica e teremos algumas atividades culturais, com a participação da nossa fanfarra. Estamos com a expectativa de realizar um bom trabalho pedagógico, com foco nos projetos com temas transversais e atividades lúdicas-educativas, como a nossa tradicional gincana cultural, com a proposta de motivar os nossos estudantes no seu processo de ensino e aprendizagem", explicou Vânia Fonseca, diretora da escola.

Já no Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos (CEEP ICEIA), localizada no Barbalho, os estudantes serão recebidos a partir das 7h.

