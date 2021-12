Alunos da rede estadual de ensino já podem acessar conteúdo pedagógico online

Os estudantes das redes municipais e privada de ensino que já concluíram os estudos em 2020 e aguardam o período oficial da matrícula para o ingresso na rede estadual de ensino da Bahia já podem ter acesso aos diversos conteúdos pedagógicos disponíveis para o ensino remoto.

Para acessar os conteúdos, o estudante deve preencher um formulário disponível no endereço online. Já a matrícula, que acontece de 22 de março a 14 de abril.

No formulário, o aluno responderá algumas questões, como: qual rede de ensino pertence; nome da escola; município, nome completo do estudante, se possui Cadastro de Pessoa Física (CPF); qual a série; número do celular; e e-mail.

O estudante também deverá informar se em sua casa há algum equipamento eletrônico como notebook, computador ou tablet, para ser utilizado nas atividades remotas estudantis.

Na página dos conteúdos, o estudante poderá explorar os Cadernos de Apoio à Aprendizagem de disciplinas, como Biologia, Inglês entre outras. Além disso as trilhas de Estudos para concluintes do Ensino Médio 2020, como organizadores curriculares essenciais, jogo simula SABE e atividades do Enem 100%, estão disponíveis no portal.

